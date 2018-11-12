Etiyopya heyetinden Vali Kamçı'ya ziyaret

KAYSERİ (AA) - Etiyopya’nın Oromia Bölgesi Başkan Yardımcısı Addisu Legas Duresso ve beraberindeki heyet Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile gelen konuğunu makamda ağırlayan Vali Kamçı, ziyarette yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Duresso ve beraberindeki heyeti Kayseri’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Kamçı, şunları kaydetti:

"Afrika ülkelerinden olan Etiyopya bizim için önemli bir ülke. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha üst seviyelere çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda en büyük görev ticaret erbabı organize sanayi bölgelerimize düşüyor. Sanayicilerimiz her gün yeni gelişmelere imza atıyorlar. Etiyopya ile olan ilişkileri daha üst seviyelere çıkaracaklarından eminim."

Oromia Bölgesi Başkan Yardımcısı Addisu Legas Duresso, yaptığı konuşmada, Etiyopya ile Türkiye'nin karşılıklı çok güçlü ilişkilere sahip olduğunu bildirdi.

Ziyaretin sonunda Vali Kamçı, Oromia Bölgesi Başkan Yardımcısı Addisu Legas Duresso ve beraberindeki heyet günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.