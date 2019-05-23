Etimesgut'ta hayırsever iş adamından iftar

ANKARA (AA) - Etimesgut ilçesinde hayırsever iş adamı Ali Mirza tarafından şehit ve gazi yakınları ile Türkmen ailelere iftar yemeği verildi.

Etimesgut Merkez Cami önünde düzenlenen iftar yemeğine iş adamı Mirza, şehit ve gazi yakınları ile Türkmen aileler katıldı.

Mirza, yaptığı açıklamada, ramazan ayında yapılan hayrın kazancı bereketlendirdiğini belirterek, "Vatan topraklarından ayrılmak zorunda kalıp memleketimizde misafir olan Türkmen vatandaşlarımıza, vatanı müdafaa için canından vazgeçmiş şehit yakınlarına ve Etimesgut'ta ikamet eden yetim çocuklara yönelik düzenlediğimiz iftar programı büyük ilgi gördü." dedi.



