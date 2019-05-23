Etimesgut'ta hayırsever iş adamından iftar

ANKARA (AA) - Etimesgut ilçesinde hayırsever iş adamı Ali Mirza tarafından şehit ve gazi yakınları ile Türkmen ailelere iftar yemeği verildi.
Mirza, yaptığı açıklamada, ramazan ayında yapılan hayrın kazancı bereketlendirdiğini belirterek, "Vatan topraklarından ayrılmak zorunda kalıp memleketimizde misafir olan Türkmen vatandaşlarımıza, vatanı müdafaa için canından vazgeçmiş şehit yakınlarına ve Etimesgut'ta ikamet eden yetim çocuklara yönelik düzenlediğimiz iftar programı büyük ilgi gördü." dedi.