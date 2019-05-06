Eti Bakır Küre'nin 270 milyon dolarlık atığı ekonomiye kazandırılacak

İSTANBUL (AA) - Eti Bakır'ın Kastamonu'daki Küre Tesisleri'nden çıkan ve atık barajında bekletilen malzeme geri dönüştürülerek ekonomiye yıllık 270 milyon dolar katkı sağlayacak.

Eti Bakır'dan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kurulu Eti Bakır Küre Tesisleri'nden çıkan yıllık 270 milyon dolar değerindeki atık, Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Küre Yeraltı Proje ve Maden Müdürü Kazım Küçükateş, Küre'de yaşayan 3 bin nüfusun yaklaşık 700'ünün Eti Bakır'da çalıştığını belirterek, sadece istihdam açısından değil ilçe ekonomisi için yarattıkları ekosistemin de önemli olduğunu vurguladı.

Yeraltı sığınma odasından, uzaktan kumandalı iş makinelerine, ağaçlandırmadan iş güvenliğine kadar en yüksek standartları yakalayan Eti Bakır'ın, sıfır atık politikası ile dünyanın en iyi madenleri arasına girdiğini anımsatan Küçükateş, ileride atık barajını da ağaçlandıracaklarını ifade etti.

Küçükateş, dünyada yıllık maden üretiminin 1,5 trilyon dolar olduğunu, Türkiye'de bu rakamın 11,5 milyar dolar civarında bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de madenciliğin milli gelir içindeki oranı yalnız yüzde 1,5. Biz Cengiz Holding olarak maden yatırımlarımızla ülkemizin ekonomik gelişimine destek vermek için çalışıyoruz. Özelleştirmeden önce Eti Bakır, Küre'de maden arama ve üretme çalışmalarını 140 metreye kadar sürdürebiliyordu. Araştırmalarımız sonucunda 140 metrenin altında yeni rezerv bulduk.

Gerek tespit edilen yeni rezervler gerekse teknolojik yatırımlar sayesinde bugün 960 metreden güvenli bir şekilde maden çıkarabiliyoruz. Küre madenimizde 4x4 araç ile dolaşılabilecek 50 kilometre galeri açıldı. Eti Bakır yeraltı zenginliklerinin tespit edilmesi için, sadece bu sahada 200 bin metreden fazla sondaj yaparak, yaklaşık 50 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yaptık. Diğer teknolojik çalışmalarla birlikte bu rakam 60 milyon doları geçti. Eti Bakır, Türkiye'de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden (MTA) sonra en fazla sondaj çalışması yapan şirket konumunda."

Küçükateş, bu yıla kadar fabrikadan çıkan atığı atık barajında stokladıkları bilgisini vererek, 2019 itibarıyla sıfır atık politikasına geçtiklerinden bahsetti.

Atıkların bu yıldan itibaren Mazıdağı Tesisleri'ne gönderildiğini ve yılda 270 milyon doların sadece atıkla ekonomiye kazandırılacağını vurgulayan Küçükateş, "Mardin Mazıdağı'nda 1,2 milyar dolar yatırımla kurduğumuz Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri ile Küre madeninde bakır cevheri yanında elde ettiğimiz, kobalt cevheri de ekonomiye kazandırılıyor. Daha önce değerlendirilemeyen maden atıkları da içinde çinko, demir, bakır gibi değerli madenler barındırmaktadır. Tesis sayesinde yılda 270 milyon dolar değerinde metal ithalatının önüne geçeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

Küçükateş, metal geri kazanımı sırasında ortaya çıkan sülfürik asidi, bölgeden elde ettikleri fosfatla değerlendirerek yılda 500 bin ton DAP veya müdahili fosfatlı gübre üretimi yapacaklarını dile getirdi.

- "Türkiye'ye ve ekonomik gücüne her zaman inanıyoruz"

Kazım Küçükateş, Eti Bakır'ın Türkiye'de cevherden izabe bakır üretimi yapan tek tesis konumunda bulunduğuna işaret ederek, "Bu tesis ayakta kalmasaydı, Türkiye bakır ihtiyacının tamamını ithal etmek zorunda kalacaktı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yıllık bakır ihtiyacının 435 bin ton olduğunu, bunun parasal değerinin 3 milyar doların üzerinde bulunduğunu belirten Küçükateş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu miktarın 50 bin tonu hurda geri dönüşünden sağlanıyor. Geriye kalan 385 bin tonun Eti Bakır üretimi olan 75 bin ton dışındaki miktar ise mamul veya yarı mamul olarak ithal edilmektedir. Eti Bakır ise şu anda ülke ihtiyacının 75 bin tonunu karşılamaktadır. Bu da yaklaşık yüzde 20'sine denk gelmektedir. Parasal anlamda bakarsak yılda yaklaşık 550 milyon doların üzerinde dövizin yurt içinde kalması anlamına gelmektedir.

Sanayinin çevre ile uyumlu olması gerektiğini Holding olarak çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de Eti Bakır Tesisleri için yürütülen teknoloji yatırımlarının yanı sıra çevre yatırımları gerçekleştirmeye de aynı şekilde özen gösteriyoruz. Eti Bakır, Samsun, Küre ve Murgul tesislerinde şu ana kadar 2 milyon 900 bin metrekare alan 8 milyon dolar harcamayla rehabilite edilerek 900 bin ağaç dikildi. Rehabilitasyonu devam eden 1 milyon 250 bin metrekare önümüzdeki yıl sonuna kadar 650 bin ağaç daha dikeceğiz. Sıfır atık politikamızla, çevre ile tam uyumlu üretime devam edeceğiz."

Kazım Küçükateş, Türkiye'ye ve ekonomik gücüne her zaman inandıklarını vurgulayarak, "Ekonomik anlamda zor günler geride kalacak. Türkiye, 2008 krizini bile en hafif atlatan ülkelerden birisi olmayı başardı. Bu sıkıntıları da atlatabilecek gücü var. Yaz dönemine doğru bu ekonomik toparlanmanın hızlanarak devam edeceğine inanıyorum. Kendi cevherini çıkararak, işleyen bir şirket olarak bizim gibi şirketlerin artması, ülke ekonomimiz için büyük önem taşıyor. Umarım, bizim yaptığımız sanayi yatırımları, diğer şirketlerimize de örnek olur." açıklamasını yaptı.