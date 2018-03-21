Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin dava

AKSARAY (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin davada, daha önce verilen kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, mahkeme, cezayı adli para cezasına çevirdi.

Daha önce Aksaray'da görülen davada, Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin "Meşru müdafaada kastı aşarak ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapse mahkum edilen polis memuru Ahmet Şahbaz, Yargıtay 1. Ceza Dairesince kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandı.

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, daha önce verilen cezanın alt sınırdan uzaklaştırılması talebinde bulundu.

Sarısülük ailesinin avukatlarından Kazım Bayraktar ise Yargıtay'ın bozma kararı ile ondan önce mahkemenin yargılama süresince verdiği kararların, kendileri için yok hükmünde olduğunu belirtti.

Sanık avukatı Uğur Ceyhan ise savunmasında, mütalaaya katılmadıklarını, yapılan eylemin savunma amaçlı yapıldığını, sanık Şahbaz'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak kendini savunduğunu belirtti. Ceyhan, Şahbaz hakkında verilen son kararın geçerliliğinin korunmasını ve beraatını talep etti.

Daha sonra söz verilen sanık Şahbaz ise olayın yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek, Sarısülük'e herhangi bir kastının olmadığını, atılan taşlar nedeniyle kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a, 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı 15 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi.

Karar sonrası müşteki avukatı ve yakınları, karara tepki gösterdi.



- Davanın geçmişi



Davanın ilk görüldüğü Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Sarısülük'ün ölümüne ilişkin Şahbaz'a, "Haksız tahrik altında adam öldürmek" ve "Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası vermişti.



Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kararı usulden bozmuş, bazı tanıkların yargılama aşamasında dinlenmemesini, olayla ilgili temin edilen tüm görüntülerin mahkeme huzurunda izlenmesi gerekirken, nerede izlendiği ve içeriği tutanaklardan anlaşılamayan görüntülerin hükme esas alınmasını bozma gerekçesi saymıştı.



Sanık avukatlarının başvurusu doğrultusunda davaya Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



Mahkeme, 19 Aralık 2016'da, Şahbaz'a, "Meşru müdafaada kastı aşarak ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vermiş, bu cezasını da 10 bin 100 lira adli para cezasına çevirmişti.