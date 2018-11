Et ve et ürünleri üretimi "mesleki eğitim" kapsamına alındı

- Milli Eğitim Bakanlığınca, et ve et ürünleri üretimi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitimde gıda teknolojisi alanı altında "et ve et ürünleri üretimi teknolojisi" dalı açılması kararlaştırıldı - Sektörle imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, bu alanda eğitimler ilk olarak Şanlıurfa ve Kocaeli'de Bakanlığın belirleyeceği mesleki ve teknik Anadolu liselerinde verilecek