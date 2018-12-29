ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu öğrencilerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri bir araya geldi.

ESTÜ'den yapılan açıklamaya göre, fakültenin Tasarım Atölyesi'nde öğrencilerin sorunlarını dinleyen Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, 2019 yılının ESTÜ için çok iyi bir sene olacağını vurguladı.

Mühendislik ve tasarım alanının bir arada çok iyi projeler üretebileceğini belirten Döğeroğlu, Türkiye'nin ilk devlet üniversitesi bünyesinde açılmış olan ESTÜ Fabrikasyon Laboratuvarını (Fab Lab) gezdi. Laboratuvarda öğrencilere ve akademisyenlere sunulan sayısal üretim ve prototipleme olanakları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin yanı sıra Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk, dekan yardımcıları Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç ve Doktor Öğretim Üyesi Engin Kapkın, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Emre Tüfekçioğlu, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Cafer Arslan ile öğretim elemanlarının da katıldığı buluşmada fakültede öğrencilere sunulan olanaklar, fakültenin Model Maket Atölyeleri, Moda ve Tekstil Tasarımı Laboratuvarları ve fakülte içerisindeki diğer mekanlar yerinde incelendi.

Döğeroğlu, üniversitenin imkanlarının her geçen gün daha da iyileşeceğini belirterek, öğrencilere gereken desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Öğrenciler ise söz konusu buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.