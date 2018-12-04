ESTÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Fashionist Fuarı'nda

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen abiye, gelinlik ve damatlık fuarına katıldı.

ESTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4-6 Aralık'ta CNR Expo Yeşilköy'de gerçekleştirilen abiye, gelinlik ve damatlık fuarı, Fashionist'e sektörün önde gelen firmaları ile birlikte ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 2018 yılı mezuniyet projelerinden bir seçkiyle yer alıyor.

Bölümün açtığı stant ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

CNR Holding'in Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği iş birliğiyle düzenlediği fuara sektörün önde gelen firmaları katılıyor. Yerli ve yabancı 20 bin profesyonel alıcının ziyaret etmesi hedeflenen fuar kapsamında, birçok karma defile de programda yer alıyor.