ESTÜ 5. Uluslararası Mobilya Kongresi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Mobilya Kongresi başladı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde "Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar" ana temasıyla düzenlenen ve 4 gün sürecek kongrenin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kongrede ABD, İngiltere, Almanya, Etiyopya, Lübnan, Hollanda ve İran'dan katılımcıların bulunduğunu söyledi.

Bu tür kongrelerin pek çok faydası bulunduğunu anlatan Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bizim gittiğimiz birçok yerde herkesin kendisini en iyi sanma gibi bir hastalığı var. 'En iyisini ben yaparım.' diye bir düşünce vardır. Ben buna 'Taşra ya da yerel hastalık.' diyorum. Bu tür kongreler bunu yeniyor. Katılımcılar kendilerinden daha iyi tasarlayanları, daha iyi fikirleri olanları gördükçe kendilerini daha çok yenileme ve geliştirme ihtiyacı hissediyorlar. Mobilya sektöründe de tasarım uygun bir alan. Eğer farklı kişileri, fikirleri görmezseniz başka düşüncelere izin vermezseniz, en iyisinin kendinizin olduğunu zannedersiniz. Bu tür kongrelerle en iyisinin değil de en güzelini yapmaya çalışanlardan biri olduğunuzu hisseder ve daha iyiye yönelirsiniz. Çünkü karşınızda, bulunduğunuz ortamda sizden farklı düşünen kişileri görüp 'Ben bundan nasıl farklı bir üretime geçerim, hayal dünyamı açarım.' diye kendinizi test edersiniz."

Çomaklı, tasarımı "beynin göz nuru" olarak nitelendirerek, "Bu kongrede de bir araya gelerek sizden daha iyileri, iyi olmasa bile sizden farklı olan kişileri görme imkanına sahip olacaksınız. Özellikle öğrencilerimiz açısından söylüyorum. Hiçbir zaman kendinizi en iyi olarak görmeyin. Farklı olarak görün. Bu tür kongrelere katılarak da diğer farklılıkları yaşayın. Nasıl geliştirebileceğinizi bunlarla iletişime geçerek planlayın." dedi.

İlki Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği tarafından 1997 yılında gerçekleştirilen Ulusal Mobilya Kongresi serisinin beşincisi olarak düzenlenen ve bilim insanları ile sektör temsilcilerini bir araya getirip, bilimsel tartışma ortamının oluşturulmasını amaçlayan kongrenin açılışına Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.