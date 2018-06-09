Eşref Ziya Terzi, konser verdi

İSTANBUL (AA) - Özgün müzik sanatçısı Eşref Ziya Terzi, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği ramazan etkinliklerine vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her akşam renkli görüntülerin yaşandığı Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda, Terzi sahne aldı.

Kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Terzi, "Bağcılar hayatımızda her zaman ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. 30 yıla yaklaşan müzik serüvenimizde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir ilçemizdir. Bu mübarek ayda son günlere girdik. İnşallah bayrama da aynı sevinçle ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Konserine ilk albümünde yer alan "Kalksam ve Dirilsem" eserini söyleyerek başlayan Eşref Ziya Terzi, en popüler parçalarını seslendirdi.

Alanı dolduran seyirciler, sanatçının söylediği ilahilere de eşlik etti. Konser sırasında duygusal anlar yaşandı.