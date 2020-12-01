Esra Erol’da Bugün Tek Parça 1 Aralık Salı İzle!

Esra Erol’da bugün… Yasemin pişman olduğunu ve çocuğun velayetini Ömer’e vereceğini söyledi! Ömer, Yasemin'i affedecek mi? Yasemin’in annesi şimdi ne yapacak? 9 Ekim’den beri kayıp olan Özlem Yılmaz’ı Esra Erol buldu!. Dün yayınıma bağlanan Özlem Yılmaz, kimseyi istemediğini, geri dönmeyeceğini söyledi. 9 aylık hamile olan Sevgül Hanım’ın kocası İbrahim; 'Çocuğu doğur çöpe at' dediğini iddia etti! Kocası İbrahim ne cevap verecek? Kızı Sevda, kocası Celal’i kendisinden kaçırdığını söyleyen Kadriye Hanım’ın isyanı! 18 yaşındaki kızı Neslihan 31 Ekim’de birden ortadan kayboldu. Daha sonra evlendim diyerek fotoğraf attı! Kızının baskı ve tehditle tutulduğunu düşünen bir babanın isyanı!

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