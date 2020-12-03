Esra Erol’da Bugün (3 Aralık 2020) ATV'den Canlı İzle!

Esra Erol’da Dünkü Bölümde Neler Yaşandı?

18 yaşındaki Neslihan, 46 yaşındaki evli ve 5 çocuklu Faraç’a kaçtı! Neslihan’ı Esra Erol buldu! Faraç Saraç'a kaçan 18 yaşındaki Neslihan canlı yayına bağlandı ve "Faraç'ın evli, 5 çocuğu ve 4 torunu olduğunu biliyordum!" dedi. Neslihan ve Faraç stüdyoya gelecekler mi? Kızının kocası Celal’i kendisinden kaçırdığını söyleyen Kadriye Hanım’ın kızı Sevda yayına bağlandı ve "Annem Kadriye yıllarca babamızı ahırda yatırdı!" dedi. Sevda ve kocası Celal stüdyoya gelecek mi? Emine Hanım, annesinin doğumda öldüğünü 40 günlükken babası Memduh Balkan’ın terk ettiğini söyledi. Emine Hanım babası var iken yok olmasının doğru olmadığını babasının kendisini ret ettiğini açıkladı. Emine Hanım babalık görevlerini yerine getirmeyen babasına tazminat davası açtığını ekledi. Babasının da çok küçük yaşta annesini kaybeden bir birey olduğunu annesinin doğum masasından uyanamadığını kendisine anneannesinin ve teyzelerinin sahip çıktığını belirtti. Annesi Malike kocası Mevlana’yla iş birliği yaptı ve kocası Mevlana kızını kaçırdı! Tuğba 15 Kasım’dan beri kızından haber alamıyor.!

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