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Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Korkmaz: “İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım”
Esra Erol’da Bugün (3 Aralık 2020) ATV'den Canlı İzle!
Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İlgi ile takip edilen programda sıra dışı olaylar ile ses getirmeye devam ediyor. Peki Esra Erol'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 3 Aralık 2020 Perşembe Esra Erol canlı izleme sayfası...
Genel 03.12.2020, 08:25 03.12.2020, 08:28
Esra Erol’da Dünkü Bölümde Neler Yaşandı?