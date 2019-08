Espor tarihindeki en büyük ödülü alan takımın belgeseli yapıldı

İSTANBUL (AA) - Çevrim içi çok oyunculu savaş arenası oyunu Dota 2'nin şampiyonu olarak Espor tarihindeki en büyük para ödülünü (11 milyon dolar) kazanan "Team OG"nin belgeseli çekildi. "Against the Odds" isimli belgeselin özel tanıtımı Red Bull Tv'de yapıldı.

Red Bull açıklamasına göre, savaş arenası oyunu Dota 2'nin "The International 8 Dota 2" şampiyonu olan ve bunun sonucunda Espor tarihindeki en büyük para ödülü 11 milyon doları kazanan takımın, turnuva öncesi ve sonrasında yaşadıkları "Against the Odds" belgeselinde mercek altına alındı.





- Takımın kurucusu ve kaptanı rakip takıma transfer oldu





Açıklamada belgeselle ilgili verilen bilgilere göre, The International 2018 turnuvasından 2 ay önce Team OG takımı kendilerini parçalanmış bir halde buldu. Takımın kurucusu ve kaptanı rakip takıma transfer oldu. Anahtar oyuncularından birisi de kaptanı takip etti. Bir diğer oyuncuları ise mental sorunlar nedeniyle oyunu bıraktı. Bu gelişmeler Espor tarihinin en çok konuşulan hikayesinin yaşanmasına sebep oldu.

"Against the Odds" belgeseli, 5 Espor oyuncusu ve koçlarının hiç şans verilmemesine rağmen nasıl başarıya ulaştıklarını anlatıyor. Belgesel Red Bull'un internet sitesinden izlenebiliyor.