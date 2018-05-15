ESOGÜ'den Gazze'deki katliama 6 dilde kınama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı 6 dilde yaptığı yazılı açıklamayla kınadı.

Üniversiteden yapılan Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça açıklamada, ABD'nin uluslararası hukuk, BM kararları, tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelip, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almak suretiyle Ortadoğu'da istikrarsızlık ve kaosa davetiye çıkardığı, terör devleti İsrail'i ise katliama sevk ettiği bildirildi.

Bu meşum kararın nekbe (felaket) gününün 70. yıl dönümüne getirilmesinin, olayın ne kadar büyük tahrik ve provokasyon boyutu içerdiğini gözler önüne serdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve Haçlı zihniyeti içinde yürütülen katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz. Masum Filistin halkının haklarının siyonist devlet tarafından on yıllardır sürekli olarak ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cüret etmesi karşısında insanlığın, gür bir sesle ve topyekun biçimde, dur dememesi kabul edilebilir bir durum değildir. Tarih bugünleri kara bir leke olarak yazacaktır."

Filistin halkının meşru müdafaa hakkına sahip olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD, Ortadoğu'da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemişlerdir. BM ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyor, eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse, bu kurumların Trump ve Netanyahu aleyhine derhal soruşturma açarak, gereğini yapmalarını bekliyoruz. Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin değil hukukun da katledildiğini tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. Vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail aleyhine tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Zira 'her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; dostlarımızın sessizliği olacaktır."