ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili dava

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) geçen yıl 3 akademisyen ile fakülte sekreterini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan araştırma görevlisi Volkan Bayar ile aynı üniversitede araştırma görevlisi eski eşi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eşi Yağan ise salonda hazır bulundu.

Sanık Bayar, savunmasında, "Eskişehir’e kucak dolusu sevgiler. (Hakime) Sen benim hayatımı bitireceksin. Ben konuşmayacağım." dedi.

Savunmasını avukatı olmadan yapacağını belirten Bayar, "Avukat istemiyorum. Çocuklarım çoktur, ellerinden öper, bütün cezaevini haraca bağladım." ifadelerini kullandı.

Başını duvara vuran Bayar, müdahalenin ardından SEGBİS ile bağlantı kurulduğu odadan çıkarıldı.

Maktul yakınlarıyla 16 müştekinin bulunduğu, 33 tanığın dinleneceği dava dolayısıyla adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

- Olay

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.



Rektörlük tarafından bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan boşanma aşamasındaki eşi Saadet Aylin Yağan gözaltına alınmıştı.



Katil zanlısı Bayar, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, eski eşi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.