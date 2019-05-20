ESOGÜ'de atabarı oynadılar

ESKİŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu işbirliğiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, atabarı oynadı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "Dünya Atabarı Oynuyor" projesi dolayısıyla düzenlenen "81 İl 19 Ülke Birlikte Atabarı Oynayacak Projesi"nin, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Halk Dansları Uzmanı Gökhan Ülker tarafından koordine edilen Eskişehir ayağında, vatandaşlar ESOGÜ Atatürk ve Gençlik Anıtı önündeki buluştu.

Etkinlikte ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Prof. Dr. Kamil Çolak ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şennur Azade'nin yanı sıra öğrenciler, öğretim elemanları ve vatandaşlar atabarı oynadı.



