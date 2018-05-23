ESOGÜ rektör yardımcılığına atama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) yeni rektör yardımcıları görevlerine başladı.

ESOGÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arslantaş ile Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yıldız, rektör yardımcılığına atandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çabuk'un, rektör yardımcılığına devam ettiği bildirildi.