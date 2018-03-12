ESOGÜ personeline protokol yönetimi eğitimi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından "Protokol Yönetimi Eğitimi" düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezinde Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Hava Albay Nurdan Bezik'in verdiği eğitimin ilk oturumuna ESOGÜ yönetim kurulu ve senato üyeleri, genel sekreter ve yardımcıları, başhekim ve başhekim yardımcıları, daire başkanları, dekan yardımcıları, enstitü ve meslek yüksekokulları müdür yardımcıları, fakülte ve meslek yüksekokulu sekreterleri ve merkez müdürleri katıldı.

Bezik'in katılımcılara konuyla ilgili tecrübelerini aktardığı, üniversitenin farklı birimlerinden personelin katılacağı 2 günlük eğitimde, "protokolün önemi ve anlamı, saygı ve nezaket, onur ve itibar, temsil, mütekabiliyet, düzey eşitliği, önce-önde gelme, makam protokolü ve davranış biçimleri, araç protokolü, iş yaşamında giyim" gibi konularda bilgiler verildi.

Bezik, katılımcılara konuyla ilgili tecrübelerini aktardı.