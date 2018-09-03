ESOGÜ kayıt danışma masaları kurdu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir dışından gelerek yeni kayıt yaptıracak öğrencilerini karşılamak ve ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi’ndeki kayıt merkezine rahat bir biçimde ulaşmalarını sağlamak üzere, her yıl olduğu gibi bu yıl da otogar ve tren garında kayıt danışma masaları açtı.



ESOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıt danışma masalarında yeni öğrencilere bilgilendirme yapılmasının yanı sıra, belirli aralıklarla kayıt merkezinin bulunduğu ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi’ne araç kaldırılarak ulaşım hizmeti de sunuluyor.

Kayıt danışma masaları 7 Eylül Cuma gününe kadar açık kalacak.

