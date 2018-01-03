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ESOGÜ güvenlik görevlilerine arama kurtarma eğitimi

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sivil Savunma Amirliği bünyesinde üniversitenin koruma ve güvenlik personellerine "Hafif Arama Kurtarma Eğitimi" veriyor

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:34
ESOGÜ güvenlik görevlilerine arama kurtarma eğitimi
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sivil Savunma Amirliği, üniversitenin koruma ve güvenlik personellerine "Hafif Arama Kurtarma Eğitimi" vermeye başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ESOGÜ Koruma ve Güvenlik Eğitim Salonunda başlanılan eğitimler, 19 Ocak tarihine kadar farklı oturumlarla devam edecek.

Eğitimlerde, doğal veya insan kaynaklı afet esnasında acil yardıma ihtiyacı olan kimselerin yerini tespit etme, ilk yardım uygulama, hasta ve yaralı taşıma teknikleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Eğitim sonunda ESOGÜ koruma ve güvenlik personellerinin arama ve kurtarma ekiplerinin sorumluluklarını kavrayarak ihtiyaç duyulduğunda tüm tehlikelere karşı dirençli ve bilinçli şekilde hareket edebilecek donanıma sahip olması hedefleniyor.

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EskişehirESOGÜGüvenlikHafif Arama Kurtarma Eğitimi
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