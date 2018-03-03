ESOGÜ 6. Hezarfen Havacılık Günleri

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hezarfen Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından "Hezarfen Havacılık Günleri"nin 6'ncısı gerçekleştirildi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan, havacılığın temellerinin Eskişehir’de atıldığını ve "Hezarfen Havacılık Günleri"nin de kentin bir klasiği haline geldiğini belirtti.

Kuşhan, havacılık alanında kendini geliştirmek isteyen bireylerin bu gibi aktivitelerde var olması gerektiğini vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk ise, Havacılık Günleri’nin özellikle üniversite gençleri için taşıdığı öneme dikkati çekti.

Çabuk, "Hayatınızın bazı evrelerinde, olumsuz adımlar attığınızda pes etmeyi değil bunlardan ders çıkarmayı tercih edin." sözleriyle gençlere tavsiyelerde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan ilk oturumlarda TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü İş Geliştirme grup lideri Murat Yüksel, Youtuber, yazar ve içerik editörü Kerem Gök, Pegasus Havacılık temsilcileri Ayla Acun ve Onur Öztuna, alanlarında katılımcıları bilgilendirdi ve sorularına cevap verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kartal Vakfı bünyesindeki Türk Yıldızları store aracı, geliri şehit ailelerine bağışlanan lisanslı ürünleriyle etkinlik alanında bulundu.

