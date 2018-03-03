Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

ESOGÜ 6. Hezarfen Havacılık Günleri

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hezarfen Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından "Hezarfen Havacılık Günleri"nin 6'ncısı gerçekleştirildi.ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin...

03 Mart 2018 Cumartesi 14:34
ESOGÜ 6. Hezarfen Havacılık Günleri
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hezarfen Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından "Hezarfen Havacılık Günleri"nin 6'ncısı gerçekleştirildi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan, havacılığın temellerinin Eskişehir’de atıldığını ve "Hezarfen Havacılık Günleri"nin de kentin bir klasiği haline geldiğini belirtti.

Kuşhan, havacılık alanında kendini geliştirmek isteyen bireylerin bu gibi aktivitelerde var olması gerektiğini vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk ise, Havacılık Günleri’nin özellikle üniversite gençleri için taşıdığı öneme dikkati çekti.

Çabuk, "Hayatınızın bazı evrelerinde, olumsuz adımlar attığınızda pes etmeyi değil bunlardan ders çıkarmayı tercih edin." sözleriyle gençlere tavsiyelerde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan ilk oturumlarda TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü İş Geliştirme grup lideri Murat Yüksel, Youtuber, yazar ve içerik editörü Kerem Gök, Pegasus Havacılık temsilcileri Ayla Acun ve Onur Öztuna, alanlarında katılımcıları bilgilendirdi ve sorularına cevap verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kartal Vakfı bünyesindeki Türk Yıldızları store aracı, geliri şehit ailelerine bağışlanan lisanslı ürünleriyle etkinlik alanında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Melih Cemal KuşhanEskişehirESOGÜ 6. Hezarfen Havacılık Günleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim