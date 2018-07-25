ESO yönetimi Eskişehir'in milletvekilleriyle bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Ankara'da Eskişehir milletvekilleriyle buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu'na yeni görevlerinde başarı dileklerini ileten ESO heyeti, vekillerle değerlendirme toplantıları da gerçekleştirdi.

Ankara'da yapılan görüşmeler hakkında gazetecilere bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, göreve geldikleri ilk günden bu yana ajandalarında olan ve şehrin acil olarak çözülmesi gereken sanayi ve mesleki eğitimiyle ilgili konularını milletvekilleriyle değerlendirdiklerini belirtti.



Eskişehir ve sanayisini ileriye taşıyacak, uluslararası alanda daha çok iş yapacak projeleri milletvekilleriyle paylaştıklarını dile getiren Kesikbaş, "Sanayicimiz ve ticaretle uğraşan iş adamlarımız arasında çok farklı siyasi görüşte insan var. Ama hepimizin ortak noktası şehrimize daha çok aş ve iş kazandırmak. Bu ortak payda işbirliklerini ve iletişimi arttıracak ve sanayisi daha güçlü bir Eskişehir'i hep birlikte oluşturacağız." dedi.

Kesikbaş, şöyle devam etti:

"Özellikle nitelikli ihracatı artırmak, yeni pazarlara açılmak, daha çok istihdam sağlamak ve mesleki eğitim konusunda çözmemiz gerekenleri milletvekillerimize ilettik. Ancak bunları şehirde birlik ve beraberlik içinde başaracağız. Hangi parti olursa olsun milletvekilleri bizim milletvekillerimiz ve sanayicimizle ne kadar çok bir araya gelirlerse, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi de o kadar kolay görecekler. Görüşmeler gösterdi ki milletvekillerimizle bu dönem daha çok iletişim ve mesai içerisinde olacağız. Bu şehrimiz ve sanayimiz için umut verici. İlerleyen günlerde yurtdışında olması nedeniyle görüşemediğimiz milletvekillerimiz Emine Nur Günay ve ziyaret esnasında grup konuşması yapan Utku Çakırözer ile de görüşeceğiz."