Esnaftan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği yöneticileri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla esnafların desteğiyle toplanan yardım malzemelerini, Hatay'da bulunan AFAD ekiplerine teslim etti.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SESOB Başkanı Beşir Köksal, oda başkanları, merkez ve ilçelerde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlarından oluşan heyet, yardım malzemelerini Hatay'a götürdü.

Yardımları yerine ulaştırdıklarını aktaran Köksal, şunları kaydetti:

"Esnaf teşkilatları olarak ordumuz ve devletimizin yanındayız. Getirdiğimiz kuru gıda, battaniye, giyecek ve yiyecek malzemelerini AFAD ekiplerine teslim ettik. Vatanı uğruna savaşarak şehit olan asker ve polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan asker ve polislerimize de şifa diliyorum. Bizlere destekte bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ve iş adamı Erol Sarılar’a da teşekkür ediyoruz."

Köksal ve beraberindekiler, yardımları teslim ettikten sonra Reyhanlı ilçesine giderek önce esnafları sonra da Cilevegözü Gümrük Kapısı'nda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.