Esnaftan Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ilçe esnafı ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun da bulunduğu ziyarette, esnaf Belediye Başkanı Yaşar'a sorunlarını anlattı.

Yaşar, çalışma hayatına esnaflıkla başladığını, daha sonra sanayici ve turizmci olduğunu belirterek, "Sizleri ve yaşadığınız sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bu nedenle Yenimahalle Belediyesi olarak doğru ve dürüst iş yapan esnafın yanında olmayı çok önemsiyorum." dedi.

Üretimin desteklenmesi gerektiğine işaret eden Yaşar, "Türkiye güçlü bir devlet ancak üretmekten çok tüketiyoruz. Vakit yerli üreticiyi destekleme ve yerli ürün alma vaktidir." diye konuştu.

Küçük esnafı korumak ve alışveriş yapılmasına teşvik etmek amacıyla "HalkKart Projesi"ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Yaşar, "Küçük esnafımız yaşasın, ekonomik döngü artsın diye bölgemizde projeyi uygulamaya soktuk. Hem Yenimahalleli hemşehrilerimize hem de küçük esnafımıza destek olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Belediyenin ihtiyaçlarının öncelikle ilçeden temin edilmesi yönünde talimat verdiğini anlatan Yaşar, "Göreve geldiğim günden itibaren tüm bürokratlarıma talimatım, belediyeye toplu iğne alınacaksa önce Yenimahalle'den temin edilmesidir." şeklinde konuştu.