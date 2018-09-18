Esnaftan Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaf temsilcileri Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve beraberindeki esnaf temsilcileri, ziyarette Vali Akın'a kutlamalar hakkında bilgi verdi.

Temelinde kardeşlik ve dürüstlüğü barındıran Ahilik felsefesinin Kırşehir’de esnafların bir araya gelerek hareket etmesinin önemine değinen Vali İbrahim Akın, Ahilik düsturlarının en iyi şekilde yaşatılması gerektiğini söyledi.

Ahilik ilkelerini günümüzde ticaret hayatında da önemle uygulanması gerektiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Esnaflarımızın Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirdiği bu ziyaret son derece anlamlıdır. Esnaflarımız daima devletinin yanında olmuş, bundan sonra da devletinin yanında olacaklarına inancım tamdır. Ahi Evran-ı Veli’nin memleketi, Ahiliğin başkenti Kırşehir’de kutlamaya başladığımız 31. Ahilik Haftası etkinliklerinin ilimize ve ahiliğe yakışır bir şekilde kutlanması için elimizden gelen bütün gayreti esnaflarımızla birlikte hareket ederek gösterme çabasındayız. Bu vesileyle, bütün esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı Ahilik Haftası etkinliklerine davet ediyorum."

Öztürk ise, esnafın Ahilik geleneklerine bağlı, dürüst, ahlaklı ve son derece vatansever olduğunu vurgulayarak, "Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret de esnafımızın devletimize bağlılığını simgesidir." ifadesini kullandı.

Bahamettin Öztürk, ziyarette Vali Akın'a esnaflar adına hediye takdim etti.