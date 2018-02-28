Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Esnaftan öğrencilere sıcak çorba

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hayırsever iş adamları tarafından başlatılan ortaokulu ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz çorba uygulaması devam ediyor. İlçedeki esnaflardan Sabri Tatlısu önderliğindeki iş adamlarının...

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:23
Esnaftan öğrencilere sıcak çorba
banner230

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hayırsever iş adamları tarafından başlatılan ortaokulu ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz çorba uygulaması devam ediyor.

İlçedeki esnaflardan Sabri Tatlısu önderliğindeki iş adamlarının sponsorluğu ve Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen, "Öğrenci çorba içer zinde kalır" adlı uygulama devam ediyor.

İlçedeki başarılı öğrencilere çeşitli hediyelerin de verilmeye başlandığı uygulama kapsamında Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Okulun önünde kurulan stantlarda öğrencilere sıcak çorba ve bazlama ikram edilirken, okulda hem ders notları hem de çeşitli yarışmalarda dereceye giren başarılı öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik kapsamında esnaflarla birlikte öğrencilere çorba dağıtan okul müdürü Fehmi Alcan, öğrencileri sağlıksız gıdalardan uzaklaştırmak adına gerçekleştirilen etkinliğe destek veren iş adamlarına ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Okullarında hem çorba dağıtıldığını hem de öğrencilerine başarıya teşvik etmek için hediyeler verildiğini anlatan Alcan, "Gerçekten ilçemizde esnaflarımız hayırlı ve örnek bir uygulama yapıyor. Öğrencilerimize bu kış gününde sıcak bir çorba ikram ediyorlar. Eğitime ve öğretime yapılan hiçbir şey boş değildir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok mutlular. İnşallah bu tür uygulamalar devam eder." diye konuştu.

Öğrencilik dönemindeki hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan İşadamı Sabri Tatlısu ise, tüm okullardaki öğrencilere haftada iki gün çorba dağıtmaya devam ettiklerini aktardı.

Okul önünde sıcak çorba için bekleyen öğrenciler de etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraçorbaÇubukEsnafHediyeöğrenciücretsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim