Esnaftan öğrencilere sıcak çorba

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hayırsever iş adamları tarafından başlatılan ortaokulu ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz çorba uygulaması devam ediyor.

İlçedeki esnaflardan Sabri Tatlısu önderliğindeki iş adamlarının sponsorluğu ve Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen, "Öğrenci çorba içer zinde kalır" adlı uygulama devam ediyor.

İlçedeki başarılı öğrencilere çeşitli hediyelerin de verilmeye başlandığı uygulama kapsamında Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Okulun önünde kurulan stantlarda öğrencilere sıcak çorba ve bazlama ikram edilirken, okulda hem ders notları hem de çeşitli yarışmalarda dereceye giren başarılı öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik kapsamında esnaflarla birlikte öğrencilere çorba dağıtan okul müdürü Fehmi Alcan, öğrencileri sağlıksız gıdalardan uzaklaştırmak adına gerçekleştirilen etkinliğe destek veren iş adamlarına ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Okullarında hem çorba dağıtıldığını hem de öğrencilerine başarıya teşvik etmek için hediyeler verildiğini anlatan Alcan, "Gerçekten ilçemizde esnaflarımız hayırlı ve örnek bir uygulama yapıyor. Öğrencilerimize bu kış gününde sıcak bir çorba ikram ediyorlar. Eğitime ve öğretime yapılan hiçbir şey boş değildir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok mutlular. İnşallah bu tür uygulamalar devam eder." diye konuştu.

Öğrencilik dönemindeki hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan İşadamı Sabri Tatlısu ise, tüm okullardaki öğrencilere haftada iki gün çorba dağıtmaya devam ettiklerini aktardı.

Okul önünde sıcak çorba için bekleyen öğrenciler de etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.