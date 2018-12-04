Esnaflar İŞKUR'dan eleman istihdamı konusunda bilgilendirildi

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde esnaflara İŞKUR'dan eleman istihdamı konusunda bilgi verildi.

Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından İŞKUR İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda esnafların iş başı eğitim projeleri ve ilave istihdam teşviği projeleri hakkında bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.

Belediye konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında İŞKUR İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömür Ungan, esnaflara, sigortalı işçi çalıştıran iş yerlerinin iş başı eğitim projesi ve ilave istihdam teşvik projeleri hakkında bilgi verdi.

Ungan, iş başı eğitim projelerinin, işverenler tarafından tespit edilerek alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu projeden faydalanmak isteyen esnaflara uygulanacak en önemli şart, çalıştırılacak kişinin birinci ve ikinci derece yakını olmama. Çalıştırılacak kişilerin ilk 3 aylık tüm giderleri İŞKUR tarafından karşılanıyor. Zorunlu ikinci 3 aylık dönemde yüzde 50 istihdam zorunluluğu olan bu kişilerin giderlerinin yüzde 50'si iş veren diğer kısmı ise İŞKUR tarafından karşılanıyor. Bu destek projeler 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek."

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Karakaya ise "Bu konuda gerekli duyurularımızı yaptık. İnşallah bu projelerden faydalanırlar. Oda olarak bizler üzerimize düşen bilgilendirme görevini yerine getirdiğimize inanıyorum." dedi.