Esnafın sıcak asfalt nöbeti

Nevşehir Yeni Sanayi Sitesinde iş yerlerinin önündeki yolun sıcak asfalta kavuşmasının ardından, sanayi esnafları sıcak asfaltlı yolun ağır tonajlı araçlarla bozulmasını önlemek için sabaha kadar nöbet tuttu.

Yıllardan beri iş yerlerinin önünün sıcak asfalt ile kaplanması için çaba harcadıklarını söyleyen sanayi esnafları bu yöndeki isteklerini Belediye Başkanı Atilla Seçen’e ilettiklerini ve hiç zaman kaybetmeksizin iş yerlerinin önünün sıcak asfalt ile kaplandığını söyledi.

Sanayi esnaflarından Ercan Doğanay, “Biz Nevşehir Belediye Başkanımız Atilla Seçen’den sanayi sitemizin yoluyla alakalı sıcak asfalt talebinde bulunduk. Kendisi sağ olsun gelip bizzat kendisi ilgilendi. Bizlerde yapılan asfaltlarımızın bozulmaması açısından esnaf arkadaşlarımız ile asfaltta nöbet tutarak yolun tamamen yapılmasını ve hizmete açılmasını bekledik” dedi. Sanayi esnaflarından Doğan Çayırcı’da açıklamasında böyle bir yolu şimdiye kadar görmedik böyle bir hizmeti de görmedik. Bizde buna karşı yapılan emeklerin karşısında yolun bozulmaması için nöbet tuttuk. Yapanlardan Allah razı olsun derken sanayide 49 yıldır esnaflık yapan Hikmet Gönenç ise açıklamasında, “Beklemiş olduğumuz hizmetin yerine getirildiğinden dolayı bizde böyle bir görevi üstlenmiş olduk. Yol yapımının ardından ağır vasıtalı araçların geçmemesi için, iş yerlerimizin önünde yapılan bu hizmetin bozulmaması amacıyla bu görevi üstlendik, yollar bitene kadar nöbet tuttuk” şeklinde konuştu.

Bölgedeki çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnaflarda, işyerlerinin bulunduğu alanın kilitli parke taşı döşeli olması nedeniyle yoldan geçen ağır tonajlı araçların geçişlerinin yolda yer yer bozulmalara neden olduğunu belirterek, sıcak asfaltla birlikte bu yöndeki sıkıntılarının ortadan kalktığını dile getirdiler ve Belediye Başkanı Seçen’e teşekkür etti.