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Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığında Yavuzer güven tazeledi

KONYA (AA) - Bozkır'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Niyazi Yavuzer tekrar seçildi.Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Yavuzer, tüm üyelere teşekkür etti.Önceki gibi esnafların istek ve önerilerini dinleyerek gerekli makamlara...

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:18
Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığında Yavuzer güven tazeledi
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KONYA (AA) - Bozkır'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Niyazi Yavuzer tekrar seçildi.

Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Yavuzer, tüm üyelere teşekkür etti.

Önceki gibi esnafların istek ve önerilerini dinleyerek gerekli makamlara esnaflarımızın sorunlarını aktaracaklarını ifade eden Yavuzer, " Öncelikle ilçemize bağlı mahallelerden ve çevre ilçelerimize bağlı mahallelerden gelerek bizlere desteklerini esirgemeyen tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ederim.

Önceki dönemde de olduğu gibi yeni hizmet dönemimizde de esnaflarımızla istişareyi eksik etmeden ve elimizden geldiğince esnaf ziyaretlerimize devam ederek çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bozkır Düğün salonunda gerçekleştirilen seçime Konya Esnaf Odaları Birlik Başkan Vekili Süleyman Yılmaz, Konya Kasaplar Odası Başkanı Davur Balbaloğlu, Konya Minübüscüler Odası Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Tüpçüler Odası Başkanı Osman Alp ve odaya kayıtlı çok sayıda esnaf katıldı.



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