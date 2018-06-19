Esnaf odaları başkanları, Erkan'a destek için Kırşehir'de buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin farklı illerinden Kırşehir'e gelen esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanları, AK Parti Kırşehir Milletvekili adayı Necmettin Erkan'a destek verdi.

İstanbul, Mersin, Van, Ağrı ve Adıyaman başta olmak üzere farklı illerden gelen birlik başkanları, Ahi Evran Külliyesi'ni ziyaret ederek Ahi Evran-ı Veli'nin türbesinde dua etti.

Ziyaretin ardından yapılan ortak basın açıklamasını okuyan İstanbul Esenler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Biriliği Başkanı Şükrü Şahin, AK Parti Kırşehir Milletvekili adayı ve eski Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan ile uzun yıllar birlikte çalışmanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Erkan'ın, esnaf ve sanatkarların menfaatleri ve meslek kuruluşlarının güçlenmesi adına çok başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Şahin, "20 yıllık devlet tecrübesi olan Necmettin Erkan, genel müdürlüğü sırasında dürüst, ulaşılabilir, çözüm odaklı, dert ortağı, devlette söz sahibi olarak her zaman yanımızda yer almıştır. Genel müdürlüğün ötesinde Necmettin Bey bizlerin yardımcısı, omuz omuza yürüdüğümüz dert ortağımız olmuştur." dedi.

Esnafın 307 mesleğin her birinin ayakta durması için her zaman destek verdiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Her fırsatta bizlerin sesi soluğu olmuştur. Sayın bakanımızla, Başbakanımızla ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile onlarca kez bir araya getirmiştir. 'Esnafımızı ekonominin acımasız rekabet şartlarında ezdirmeyiz, esnafımızı sahipsiz bırakmayacağız' diyen Necmettin Bey, biz meslek kuruluşlarına her zaman yeni bir vizyon çizmiştir. Esnaf ve sanatkarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve rekabet güçlerini arttıracak vergi, SGK, kredi hibe teşvikleri, perakendecilik, Ahi Esnaf Sandığı bilgilendirme toplantıları, sektörel analiz ve çıraklık eğitimi gibi konularda çok önemli çalışmaların sonuçlandırılmasında emeği olmuştur."

Şahin, esnaf oda başkanları olarak milletvekili adayı Erkan'a başarı dilediklerini belirtti.