'Esnaf Kartı' uygulaması

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir milletvekili adayı, eski Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Terme ve Ankara caddelerindeki esnafa "Esnaf Kartı' uygulamasını anlattı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile esnafları ziyaret eden Erkan, hükümetin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kentine daha fazla hizmet vermek amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü görevini bırakarak, Kırşehir'den milletvekili adayı olduğunu vurgulayan Erkan, milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde destek istedi.

PTT AŞ iş birliğinde 1 milyon 700 bin esnaf ve sanatkar için başlattıkları '2023 Esnaf Vizyon Paketi'nin kamuoyuna tanıtıldığını hatırlatan Erkan, şunları kaydetti:

"Esnaflar PTT tarafından sunulan hizmetlerden indirimli ve avantajlı bir şekilde yararlanacaklar. Esnaf Kartı uygulamalarında hızla gelişen e-ticarete esnafımızın entegre olması amacıyla özel avantajlar sağlanıyor. İnternet uygulamaları ile Ptt AVM’de dükkan açan esnaflara 1 yıl boyunca elektronik ürünlerde yüzde 5, diğer ürünlerden yüzde 8 komisyon ile satış imkanı, onaylı esnaf ikonu desteği, ek ücret bedeli olmadan kapıda ödeme yöntemi ile satış imkanı, tüm ürünlerde sigortalı gönderim ve kontrollü teslimat, ücretsiz kargo kutusu sağlanacaktır. 81 ilde esnaflara ücretsiz e-ticaret eğitimi de verilecektir."

Hiçbir ek işlem ve maliyete katlanmadan gümrükleme ve ihracatla ilgili tüm prosedürlerin PTT tarafından gerçekleştirileceğini vurgulayan Erkan, "Her esnafın ihracat yapabileceği bir model geliştirilmiştir. Kısa vadede 22 ülkede uzun vadede tüm coğrafyalarda kültür mozaiğimizin önemli izlerini yansıtan esnafların el emeklerinin satışı sağlanarak dünya perakende ticaretinde önemli bir konum elde etmek amaçlanmaktadır. Esnaflara özel avantajlar sunan Esnaf Kart ile birlikte birçok alanda hizmetler sunulurken, kargo gönderilerinde yüzde 20 indirim, özel paketleme ve ambalaj seçenekleri sunulacak."







