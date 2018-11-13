Esnaf için kamudan kira artışında hassasiyet talebi

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, kamu kurum ve kuruluşları mülklerinde kiracı olan esnafa destek olunması için girişimde bulunduklarını belirtti.

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, kamu kurumlarının kirada olan mülklerinde, esnafa yönelik hassas olunmasını beklediklerini ifade etti.

Kira artışında kurumların duyarlı olmasını istediklerini dile getiren Köksal, Sivas Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl Özel İdare Genel Sekreterliğine kira artışında esnafa yardımcı olunması yönünde talepte bulunduklarını kaydetti.

Köksal, aynı konuda özel mülk sahiplerinden de destek beklediklerini belirtti.