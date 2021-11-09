Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bugün var mı? ATV 9 Kasım 2021 Yayın Akışı

9 KASIM 2021 ATV YAYIN AKIŞI

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Atv Yayın Akışına göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bugün yok...

atv’nin efsane dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ 7. Sezonu için sete çıktı. Yeni sezona 200. Bölümle merhaba demeye hazırlanan ekip, geçtiğimiz gün kutlama yaptı.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutlamak için bir araya geldi.

200. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, "7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi yedi senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz." dedi.

Yeni sezona yeni transferler

Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümleriyle her Salı atv ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.