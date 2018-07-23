Eskişehirliler 2023 beklentilerini iletecek

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Türkiye'yi gezen "Şehrim 2023 Otobüsü", Eskişehir'e geldi.

Eskişehir'in merkez ilçesi Odunpazarı'nda, Dede Korkut Parkı'nda konuşlandırılan "Şehrim 2023 Otobüsü"nde 3 gün boyunca vatandaşların 2023 yılından beklentileri anket yoluyla yazılı olarak alınacak.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Murat Özcan ve teşkilat üyeleri de otobüsü ziyaret ederek, 2023 yılından beklentilerini yazarak sandığa attı.

Özcan, yaptığı açıklamada, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülke adına önemli hamleler yaptıklarını ifade ederek, istikrar, adalet, güven ve demokrasiden taviz vermeden bu yola devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, 2023 hedeflerine ulaşmak adına çaba sarf ettiklerini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Kimlikli şehirler kavramından yola çıkarak tıpkı Türkiye'nin 2023 hedefleri gibi, her şehrin kendine özel 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymak, mekansal, sosyal, çevresel ve kültürel açıdan büyüme stratejilerini masaya yatırmak adına 'Şehrim 2023' projesi başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun."