Eskişehirli sanayici el ilanıyla işçi arıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO), sanayi kuruluşlarının çalışacak işçi bulamama sorununa çözüm amacıyla "Sanayide iş var" sloganıyla başlattığı projede, 10 bin el ilanı dağıttı.

ESO Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, yönetim olarak, "birlikte biz kazanacağız" söylemiyle göreve geldiklerini anımsattı.

Oda yönetiminde göreve geldikleri andan itibaren personel görevlendirerek, üye sanayi kuruluşlarını ziyaretlere gönderdiklerini ve sorunlarını belirlemeye çalıştıklarını anlatan Şahin, bunun yanında sektör toplantıları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şahin, yapılan görüşmelerde iş gücü açığının ortak sorun olarak öne çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde hepimizin ortak şikayetleri çalışan bulamama hususundaydı. Buna bir tedbir alma mecburiyeti vardı. 'Bu sanayide iş var' sloganıyla yola çıktık. Sanayide insan kaynağı öyle bir boyuta ulaştı ki artık bir takım üyelerimizden, 'biz üretim yapamaz hale geldik' diye şikayetler alıyorduk. Hazırlanan proje kapsamında kentin bazı bölgelerinde 10 bine yakın el broşürünü sanayide çalışmak mavi yaka olmak isteyen insanlara dağıttık. Kolaylıkla internet sitesi aracılığıyla da özgeçmişlerini bizlere ulaştırabildiler. Bunun yanı sıra 77 muhtarlıkta, çalışmak isteyen kişilere broşürlerimiz dağıtılmakta, şu an baktığımızda faydalı bir çalışma olduğunu görüyoruz."