Eskişehir'in yazlık ağaç ve bitkilerinin

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yaz mevsiminde kentin caddelerini ve parklarını süsleyen palmiye ağaçları ile zakkumlar, havaların soğumasıyla toplanarak bakım için seralara götürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 yıldır yaz aylarında Köprübaşı mevkisi, Kentpark ve Bilim Sanat ve Kültür Parkı'na konulan sıcak iklim ağacı 47 palmiye, havaların soğumasıyla Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince özenle toplandı.

Palmiyeler, uzun yıllardır devam eden geleneksel "kış göçü" için yerlerinden alınarak, traktörlerle bakımlarının gerçekleştirileceği Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı seralarına götürüldü.

Kentin caddeleri ve parklarını süsleyen Akdeniz iklimi bitkisi olan zakkumlar da seralarda bakıma alındı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yetkilileri, palmiyelerin önce bakıma alınacaklarını ve özel olarak hazırlanan seralarda gelecek yaza kadar büyütüleceklerini kaydetti.