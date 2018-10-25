Eskişehir'in tek outlet alışveriş merkezi yenileniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de faaliyet gösteren outlet alışveriş merkezini satın alarak 50 milyon dolarlık bir yatırıma imza atan Nata Holding ve Altaş Yatırım AŞ, renovasyon çalışmalarına başladı.

Nata Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Kandemir, bir otelde düzenlenen ve Nata Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık, adı Vega olarak değiştirilen alışveriş merkezinin yönetim ve kiralama hizmetlerini yürütecek JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş'ın da katıldığı basın toplantısında, yılda 6 milyon ziyaretçi gelmesinin beklendiği kentin ilk ve tek outlet alışveriş merkezinde daha konforlu ve ferah bir ortam yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Alışveriş merkezinin, başta ismi, logo ve kurumsal kimliği olmak üzere, kiralamadan ortak alanlara, mimariden çevre düzenlemesine kadar baştan sona yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine hizmet vermeye hazırlandığını aktaran Kandemir, şöyle konuştu:

"Yönetim ve kiralama hizmetleri JLL Türkiye tarafından yürütülen ve bir Nata Holding ve Altaş Yatırım AŞ projesi olan Vega Outlet Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine hesaplı alışveriş için gerekli her türlü konforu sunarak, outlet alışveriş beklentilerini yükseltmeye devam ediyor. Birçok dünya markasının outlet mağazalarına ev sahipliği yapan alışveriş merkezimiz, marka karmasına dahil ettiği yepyeni ulusal ve uluslararası markalarıyla, yıl boyunca avantajlı alışveriş imkanını outlet fiyatlarla yerli ve yabancı ziyaretçilerine sunmaya devam edecek."

JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş da Nata Holding'in ve Altaş Yatırım AŞ ortaklığının önemli yatırımlarından Vega Outlet'in 50 milyon dolarlık bir yatırımı ifade ettiğini kaydetti.