Eskişehir'in hakim tepesine dev Türk bayrağı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca kentin en yüksek yerleşim yerlerinden Çankaya Mahallesi'ndeki Maide Bolel Huzurevi'nin bahçesine 54 metrekarelik Türk bayrağı asıldı.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet'in 95'inci yılında Eskişehir'in en büyük bayrağını en yüksek tepesine çektiklerini söyledi.

Bugün millet olarak büyük bir zafere ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Çalışkan, şöyle konuştu:

"Kentte düzenlenen törenlere dün ve bugün katıldık. Gördük ki 95 yıla rağmen Cumhuriyet'e ilişkin özlem, tutku ve aşk her geçen gün fazlasıyla artarak devam ediyor. Milli Mücadele'mizin bir sonucu olan Cumhuriyet, farklı dil, inanç ve kültürlere mensup kişilerin bir arada kardeşçe yaşamalarını sağlamış ve bizi birbirimize sağlam, sarsılmaz bağlarla bağlamıştır. Cumhuriyet'imizin 95'inci yılında tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan ilkemiz etrafında birlik ve beraberlik içinde kardeşliğimizin giderek güçlendiği yeni Türkiye vizyonuyla aydınlık geleceğe birlikte yürüyoruz."

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca ve çok sayıda partilinin katıldığı etkinlikte 54 metrekarelik Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.