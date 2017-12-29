Eskişehir'in fidanları

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Orman ve Su İşleri Bakanlığının en büyük fidanlığının bulunduğu Eskişehir'den ülke geneline dağıtılan fidanlardan bazıları, nikah ve merasim gibi etkinliklerde insanların adeta ağaç sevgisini yeşertti. Bu yıl nikah ve törenlerde dağıtılan 20 bin fidan böylece toprakla buluştu.

Eskişehir-Kütahya karayolundaki bin 700 dekar alanda bulunan Orman Fidanlığı, yetiştirdiği 185 çeşit 79 yıldır Türkiye'nin fidan ihtiyacını karşılıyor.

Bakanlığın çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katkı da veren Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğünün "nikah fidanı" uygulaması, evlenecek çiftlerin nikah törenlerinde şekerin yerini alıyor. Daha çok doğaya katkı vermek isteyen ve ağaç sevgisi konusunda toplumda farkındalık yaratmak isteyen çiftlerce nikah şekeri yerine tercih edilen nikah fidanı sayesinde bu yıl 20 bin fidanın toprakta hayat bulmasına ön ayak olundu.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1937 yılında il merkezine 10 kilometre uzaklıkta Eskişehir-Kütahya karayolunda kurulan Eskişehir Orman Fidanlığının o tarihten bu yana Türkiye'nin ormanlaşmasında etkin rol oynadığını söyledi.

Fidanlığın bin 700 dekar alanı ve 15 milyon 600 bin fidan üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü olduğunu ifade eden Temel, şöyle devam etti:

"Eskişehir Orman Fidanlığında karaçam, ehrami karaçam (endemik), sedir, batı ladini, köknar, mavi servi, mavi ladin, mazı gibi ibreli türlerle, yalancı akasya, akçaağaç, dişbudak, iğde, badem, ceviz, at kestanesi, çınar, ıhlamur, sofora, sarısalkım, meşe, aylantus, mahlep gibi yapraklı türler üretilmektedir. Ayrıca park ve bahçe peyzajında kullanılan çeşitli süs bitkileri de yetiştirilmektedir. Fidanlığımızda 2017 yılında 185 farklı türde 9 milyon 279 bin fidan üretilmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar ise toplam 981 milyon 431 bin fidan üretilmiştir. Fidanlığımızda bulunan 10 modern serada yılda 4 milyon enso kaplı fidan üretilmektedir. Serada üretilen fidanların büyük bir kısmı ormancılık çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu fidanların bir kısmı ise 'nikah fidanı' adı altında, özel ambalajlı hediyelik fidan olarak ve yurdun çeşitli yerlerine nikah, kutlama, merasim, promosyon gibi etkinlikler için gönderilmektedir. 2017 yılında bu şekilde 20 bin nikah, merasim fidanı üretilmiştir. Doğaya katkı sunmak isteyen ve ağaç sevgisi konusunda farkındalık yaratmak isteyen çiftlerce daha çok tercih edilen bu uygulama sayesinde binlerce fidan toprakla buluşmaktadır."

Temel, üretilen fidanların Orman Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerce, ağaçlandırma ve erozyon kontrol sahaları, özel ağaçlandırmalar, bal ormanları, gelir getirici tür ağaçlandırmaları, baraj havzaları, karayolları, köy yolları, okul bahçeleri ve benzeri alanların ağaçlandırılmasında kullanıldığını bildirdi.

- "25 farklı türde 570 bin yabani meyve fidanı"

Bunun dışında belediyelerce yapılan park, bahçe ve peyzaj çalışmalarına, kamu kurum ve kuruluşların bahçelerine, askeri birliklere, hastane, sağlık ocağı, ibadethane, mezarlık gibi alanların ağaçlandırmalarında da gerekli fidan desteğinin verildiğini anlatan Temel, şunları söyledi:

"Fidanlığımızda aynı zamanda ülkemiz genelinde bulunan 19 tohum stok merkezinden birisi mevcuttur. Karaçam, sarıçam, ardıç gibi orman ağacı tohumlarının 4 derecede saklandığı 5 ton kapasiteli, sedir, köknar gibi tohumların sıfırın altında 16 derecede saklandığı 3,5 ton kapasiteli 2 soğuk hava deposu mevcuttur. Gerektiğinde diğer fidanlıklara da bu depolardan tohum sevkiyatı yapılmaktadır. Fidanlığımızda hünnap, ahlat, alıç, iğde, yemişen, üvez, kuşburnu, kızılcık gibi yöresel yabanıl meyveli türlerin de fidanı üretilmektedir. 2017 yılında 25 farklı türde 570 bin yabani meyve fidanı üretilmiş ve bunların bir kısmı halkımıza ücretsiz dağıtılmıştır. Yine ülkemizde tek olan ve Afyonkarahisar'da bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezinin üretim, satış ve Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere kekik, nane, adaçayı gibi aromatik bitkilerde üretmekteyiz."

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yılbaşı kutlamaları için kesinlikle çam ağaçlarının ve fidanların kesilmemesini, bunun hem doğaya zarar verdiğini, ayrıca da ağır cezaları olduğunun bilinmesi gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Talep olması durumunda orman fidanlıklarından çam fidanının temin edilebileceğini, kutlama sonrası uygun yerlerde saklanarak ilkbaharda toprakla buluşturulabilecektir. Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun talimatıyla Orman Genel Müdürlüğü olarak ülkemizin her yerinde olduğu biz de Eskişehir'de fidan dağıtımları yapacağız. Tüm halkımızın yeni yıla 'Ağaç Kesme, Fidan Dik' sloganıyla girmesi dileklerimizle."