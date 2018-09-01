Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Karacan, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü büyük gurur ve coşkuyla kutladıklarını bildirdi.

"Gücüyle, inancıyla, onurunu, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya gösteren milletin, sahip olduğu değerlerini canından ve malından aziz bilmiş, bu yolda tüm varlığını feda etmekten kaçınmamıştır" diyen Karacan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm yurtta olduğu gibi vatan topraklarımızın düşman işgaline karşı savunulmasında üstün bir direnç gösteren Eskişehirli hemşehrilerimizin bu onurlu gününü kutluyor, kurtuluş yolunda gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum."

- AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in kuruluştan kurtuluşa 96 yıldır yürekleri onur ve gururla doldurmaya devam eden Anadolu'nun incisi olduğunu kaydetti.

Tarihin her döneminde kültürel ve ekonomik önemiyle, 96 yıl önce bugün, Eskişehirin vatan ve bayrak sevdasını her şeyin üzerinde tutan aziz şehitlerimizin üstün gayretiyle bağımsızlığına kavuştuğunu anımsatan Güney mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'nın en çetin dönemlerinde gerçekleşen, şehrimizin en büyük mirası olan bu zaferin 96. yılını büyük bir coşku ile kutlamaktayız. Büyük bir vatanperverlik ve azim örneği göstererek Yunan zulmüne ebediyen son veren milletimiz, Eskişehir’e sahip çıkmış, birlik ve beraberliğin kudretini altın harflerle tarihe yazmayı başarmıştır. Bu maneviyat, vazgeçilemeyecek en büyük değerlerimizdendir. Bu değerler sayesinde geçmişin ışığında, kardeşlik ve dayanışma içinde geleceğe, aydınlık günlere yön vereceğiz

2 Eylül zaferinde, ülkemizin ve şehrimizin, düşman kuvvetlerin zalim elinden kurtulması için kahramanca vatanını savunan şehitlerimizi derin bir rahmet ve şükran ile anıyor, tüm Eskişehirli hemşerilerimizin bu şerefli gününü kutluyorum."

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ise her karışı şehit kanlarıyla sulanmış ve tarihin en unutulmaz zaferlerine tanıklık etmiş aziz vatanın kahramanlık destanı yazdığı bu özel günün haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Dünyanın her yanından gelerek topraklarımızı yurt edinmiş, canları ve malları ile bu aziz vatanın kurtuluşunda cansiperane çarpışan Türk milletinin bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını ifade eden Çalışkan şunları kaydetti:

"Toprağı vatan yapan, üstün bir kararlılık ve inançla yurdunu savunan onurlu halkımız kahramanlık destanımızın her aşamasına şahit olmuş ve şerefli bir duruş sergilemiştir. Bu vesile ile kahramanlık ruhu ile milletin bağımsızlığı için savaşarak şerefli bir mücadele veren değerli şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimize de şükran ve minnetlerimi sunuyorum."



