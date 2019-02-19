"Eskişehir'in bütün belediyelerini kazanacağız"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Eskişehir'in bütün belediyelerini kazanacaklarını söyledi.

Çalışkan, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim ettiklerini belirtti.

Listeleri en üst düzeyde oy oranıyla seçimi kazanma hedefiyle hazırladıklarını vurgulayan Çalışkan, listelere Cumhur İttifakı'ndan da isimleri dahil ettiklerini bildirdi.

CHP'nin belediye başkan adaylarının Yüksek Seçim Kurulunun kararına rağmen neredeyse kentin tamamındaki billboardlarda belediyenin hizmetlerine ilişkin tanıtımlara yer verdiğini söyleyen Çalışkan, şöyle konuştu:

"Bazı CHP adayları kendi tanınırlıklarından şüphe duyduklarından dolayı özellikle kendin fotoğraflarını koyma zarureti içine giriyorlar. Bu şehirde kendi resminizi koyarak kutlama mesajları veriyorsanız, icraatlarınızı anlatıyorsanız bilin ki siz bu şehirde tanınmıyorsunuz. Sizin tanıtıma ilişkin verdiğiniz adaletsiz bir yarış size değil, bizi mağdur etmenizden dolayı bize yarayacak. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Burhan Sakallı'nın astığımız bir tane fotoğrafına dahi tahammül edemeyenler, seçimin sonucundan endişe edenlerdir. Eskişehir'in bütün belediyelerini inşallah kazanacağız. Kendisinin demokrasiye ve halkçılığa en fazla inandığını iddia eden belediye başkanları bugün halkla buluşmamızı, halka ulaşmamızı engelliyor. Buna ilişkin gerekli girişimlerimizi yaptık. Hala kanunsuzlukta direniyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Seçimi en güçlü ve en iyi şekilde kazanacağız."