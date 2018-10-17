"Eskişehir'i animasyonda merkez yapmak istiyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, amaçlarının Eskişehir'i animasyon konusunda merkez yapmak olduğunu belirterek, "Bu kolay bir iş değil ama Eskişehir’in oldukça fazla avantajı var. Üniversitelerdeki ilk animasyon bölümü Eskişehir’de kurulmuş. Burada okuyan birçok öğrenci sektörde söz sahibi durumunda." ifadesini kullandı.

BEBKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Gerim, BEBKA tarafından, Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) işbirliğiyle AÜ Öğrenci Merkezi'nde düzenlenen "Animasyon Sektörü ile Dijital Oyun Tasarım ve Uygulamalarında Devlet Destek ve Teşvikleri" konulu toplantıda, animasyon ve dijital işler sektörlerinin tanınırlığını ve rekabet gücünü artırmak için 2015'ten beri Anadolu Animasyon Film Yarışması ve Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali'ne yönelik çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.

Animasyonun, ekonomik ve kültürel boyutuyla önemsenmesi gereken bir sektör olduğunu aktaran Gerim, şunları belirtti:

"Dünyada 2017 yılı verilerine göre 350 milyar dolar bir ticaret hacminden söz ediliyor. Türkiye bu pastadan binde 5 oranında pay alabiliyor. Bu çok düşük bir oran fakat geliştirilmesi, artırılması mümkün. Bunu da hep beraber yapacağız. Öncelikle sektör temsilcileri ve devletin ilgili kurumlarının yer aldığı bir yapıyla bu konuyu istediğimiz noktalara getirebiliriz. Üretilen ürünlerle hem kültürümüzü dünyaya tanıtacağız hem de gençlerimize ve geleceğimize bu anlamda sahip çıkacağız."

Gerim, animasyonla oyun sektörünün de son dönemde öne çıktığını ifade ederek, "Oyun sektörü konusunda dünyada yaklaşık 108 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediliyor. Türkiye piyasası, yapılan araştırmalara göre 750 milyon dolar hacme sahip. Türkiye’de 'gamer' dediğimiz oyuncu sayısı yaklaşık 30 milyon civarında. Böyle bir kitle yabancı oyunlara yöneliyor ve biz bu oyuncuları üreteceğimiz hizmet ve oyunlarla Türkiye piyasasın içine çekebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Eskişehir'in avantajları fazla"

Bu potansiyeli BEBKA olarak fark ettiklerini belirten Gerim, şöyle devam etti:

"2014-2015 yıllarında animasyon, oyun sektöründe bir şeyler yapılabileceğini fark ettik. O yıldan itibaren 3 yıl boyunca ulusal düzeyde animasyon festivali düzenledik. Amacımız Eskişehir'i animasyon konusunda merkez yapmak. Bu kolay bir iş değil ama Eskişehir’in oldukça fazla avantajı var. Üniversitelerdeki ilk animasyon bölümü Eskişehir’de kurulmuş, burada okuyan birçok öğrenci sektörde söz sahibi durumunda. Eskişehir, ulaşım konusunda da İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirlerin kesişim noktasında. Bu konuda yaptığımız çalışmalar ve kurduğumuz temaslar neticesinde de Eskişehir'e herkes sıcak yaklaştı ve destek vereceklerini ifade etti. 3 yıl ulusal düzeyde düzenlediğimiz festivali gelecek yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor."