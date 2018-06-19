Eskişehir'e uçakla gelen 10 bininci yolcuya ödül

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanında, Brüksel'den kente yaklaşık bir yıldır sefer yapan bir özel havayolu şirketine ait uçakla gelen 10 bininci yolcu çiçeklerle karşılandı.

Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Belçika Federal Temsilciler Meclisi Milletvekili Veli Yüksel, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Eskişehir Emirdağlılar Vakfı Başkanı Murat Kahya, Hasan Polatkan Havaalanına iniş yapan Tui Airlines Belgium Havayoluna ait uçağı apronda karşıladı, yolculara karanfiller verdi.

Yaklaşık bir yıldır Brüksel-Eskişehir arasında karşılıklı sefer düzenleyen şirketin 10 bininci yolcusu Selim Kılıçalp'e "hoşgeldin" diyen heyet, çeşitli hediyeler verdi.

Belçika'da yaşayan ve yaz tatili için ülkeye gelen gurbetçi Kılıçalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçaktan inerken 10 bininci yolcu olduğu için bir heyetin kendisini karşılayacağını söylediklerinde çok şaşırdığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.