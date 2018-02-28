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Eskişehir'e "organ bağışı" teşekkürü

ESKİŞEHİR (AA) - Sağlık Bakanlığının, Eskişehir'de kadavradan organ bağışı için özverili çalışmalar sergileyen sağlık personeli adına hastane başhekimlerine teşekkür belgesi gönderdiği bildirildi.Eskişehir İl Sağlık Müdürü...

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:52
Eskişehir'e
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ESKİŞEHİR (AA) - Sağlık Bakanlığının, Eskişehir'de kadavradan organ bağışı için özverili çalışmalar sergileyen sağlık personeli adına hastane başhekimlerine teşekkür belgesi gönderdiği bildirildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de organ yetmezliğinin önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Bakanlığın organ bekleme listesinde kayıtlı 25 bin hastanın organ beklediğini, bu listeye her yıl 6 binin üzerinde yeni hastanın eklendiğine işaret eden Bilge, şunları kaydetti:

"Ülkemizde beyin ölümü ve donör bildirimi yetersiz olduğu için nakillerin yüzde 75’i canlı donörlerden yapılmaktadır. Oysa Avrupa ülkelerinde beyin ölümü ve donör tespiti yüksek olduğu için nakillerin yüzde 70-80’i kadavra donörlerden yapılmaktadır. Her bir beyin ölümü tespiti potansiyel bir donör demek, her bir donör de en az organ bekleyen 5 hastanın hayata tutunabilmesi için umut demektir. Şehrimizde bu alanda çalışan öncelikle hastane yöneticilerine, yoğun bakım personeline, organ bağışı koordinatörlerine ve tüm sağlık personeline önemli görevler düşmektedir. İlimizde bu yönde özverili çalışma gösteren personel adına bakanlığımızca düzenlenen teşekkür belgelerini, Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimimiz Yaşar Bildirici ve Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimimiz Mustafa Karagülle’ye takdim ettik."

Anahtar Kelimeler:
EskişehirHastaneSağlıkTeşekkür Belgesi
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