Eskişehir'e enerji üretecek geri dönüşüm tesisi açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesince ITC firmasına yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan ve 70 milyon liraya mal olan Çöpten Elektrik Üretimi ve Katı Atık Geri Dönüşüm tesisi törenle hizmete açıldı.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 4. kilometresinde bulunan çöp sahasının yanındaki 180 bin metrekare alanda kurulan tesis, kentin günlük yaklaşık 800 ton çöpünü ayrıştırıp, ortaya çıkacak metan gazını elektrik enerjisine dönüştürecek ve ulusal şebekeye aktaracak.

Tesisin açılışına, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Büyükerşen, törende yaptığı konuşmada, önceki gün Dünya Çevre Günü'nün kutlandığını anımsatarak, böylesine önemli bir günün hemen sonrasında Eskişehir'e son derece önemli bir tesisi kazandırmanın çok anlamlı olduğunu söyledi.



Bu tesisin, gözlerden uzak olsa da hem çevrenin korunması ve geliştirilmesi hem de enerji ihtiyacının doğaya zarar vermeden karşılanmasını sağlayacağına işaret eden Büyükerşen, şöyle konuştu:



"Eski vahşi çöp atık alanı ile yakınında istimlak edilen yerlerde, ITC firması tarafından yoldan gözükmeyecek şekilde kurulan tesiste, çöplerden elde edilen gazın yakılmasıyla 55 bin konutun günlük elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretilecek. Tesisin yapımını gerçekleştiren ve 9 yıl işleticiliğini yapacak ITC firması, belediyeye yılda 1 milyon 375 bin lira kira ödemesi yapacak ve 8-9 yıl sonra biten sözleşme sonunda burada kullanacağı tüm iş makinelerini Büyükşehir Belediyesine bırakacak."



- "Vahşi çöplükte bugün elektrik üretiyoruz"

Büyükerşen, tesiste ayrıca 2 bin metrekarelik modern sera yapıldığına da dikkati çekerek, burada Park ve Bahçeler Müdürlüğünün şehrin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere, çiçek ve süs bitkisi üreteceğini kaydetti.



Çöplükte daha önce çalıştırılan iş makineleri ve personel kadrolarına yılda 5 milyon lira ödendiğini belirten Büyükerşen, şöyle devam etti:

"Şimdi bu miktar da belediyemiz bütçesinde tasarruf edilmiş olacak. Böylece Büyükşehir Belediyemiz, Eskişehir'de vahşi depolamaya son vererek, herhangi bir koku ve çevre kirliliği yaratmayan, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike ve zarar arz etmeyen örnek bir yatırımı daha gerçekleştirmiş bulunuyor. Bir zamanlar kentin en büyük sorunlarından biri olan vahşi çöplükte bugün elektrik üretiyoruz. Parklarımızın, bahçelerimizin, yollarımızın güzelliklerine güzellik katan çiçekleri yetiştiriyoruz."

ITC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur da şehirden toplanan çöplerden katı atıkların ayrıştırılacağını, kalan kısmından elde edilecek metan gazının da elektriğe dönüştürüleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çağdaş teknoloji eseri tesiste, çöplerden katı atıklar ayrıştırıldıktan sonra kalan kısım, fermantasyonla çürütülecek, ortaya çıkan metan gazı 36 metre çapındaki balonda toplanacak ve 8 dizel motor aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülecek. Burada, tamamen yerli teknoloji ve malzemeler kullanıldı."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.



