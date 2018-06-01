Eskişehir'e 62 milyon liralık yatırım

ESKİŞEHİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 3 Haziran'da düzenlenecek törenle Eskişehir'de bakanlığı tarafından hayata geçirilen toplam değeri 62 milyon lira olan 5 tesisin açılışını yapacak, 3 tesisin ise temelini atacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Eroğlu tarafından Alpu Dereköy Göleti, Beyazaltın Göleti Sulaması, Alpu Dereköy Göleti Sulaması ve bir taşkın koruma tesisi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tamamlanan Musaözü Tabiat Parkı altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının açılışını gerçekleştirilecek.

Eroğlu, aynı zamanda Sarıcakaya Laçin Sulaması, Yunus Emre Tabiat Parkı Yaban Hayatı Eğitim Merkezi ile ağaçlandırma ve ormancılık projelerini içeren çalışmaların temellerini atacak. Toplam maliyeti 62 milyon lira olan projelerle 8 bin 594 dekar zirai alan suya kavuşacak. Bir mahalle de taşkın zararlarından korunacak.

Törende 10 aileye gelir getirici tür ağaçlandırma sertifikası ve ORKÖY sertifikası ile 9 yangın söndürme tankeri verilecek.

Ceviz, ıhlamur, sedir ve karaçamdan oluşan toplam 4 bin fidan da vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.