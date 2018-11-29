Eskişehir'e 4. coğrafi işaret Sivrihisar'dan

ESKİŞEHİR (AA) - Lüle taşı, Met helvası ve Çibörek ile coğrafi işaret alan Eskişehir, listeye Sivrihisar Muska baklavasını da ekledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivrihisar Belediyesinin geçen yıl nisan ayında yaptığı başvuru sonuçlandı. 23 coğrafi işaret tescili almaya hak kazanan ürünler arasındaki Sivrihisar Muska baklavası Eskişehir’e katma değeri ve marka değeri olan bir ürün kazandırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Patent Kurumu tarafından yapılan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi takdim törenine, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü katıldı.

Göreve geldiği günden bugüne kadar markalaşma, inovasyon ve girişimcilik konusunda yol gösteren ve "her ilçeden bir marka" sloganını benimseyen Milletvekili Günay, yaptığı konuşmada, Sivrihisar Belediye Başkanı Yüzügüllü'ye Eskişehir'in değerlerine bir yenisini daha eklediği için ayrıca teşekkür etti.

Miras kalan değerlere sahip çıkarken bunları kayıt altına almak ve sosyal, kültürel, ekonomik katma değeri yüksek ürünler çıkarmanın ülkeye ve şehre çok büyük bir artı olarak geri döneceğini ifade eden Günay, "Sarıcakaya Kuşkonmaz Vadisi'nin markalaşmasından sonra Sivrihisar Muska baklavasının da coğrafi işaret alması diğer ilçelerimizden çıkacak markalara örnek olacak ve Eskişehir’in değerleri gün yüzüne çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Nabi Avcı ise, Sivrihisar Belediye Başkanı Yüzügüllü'ye teşekkür ederek, Eskişehir’in bir kültür başkenti olması sebebiyle böylesine önemli değerlere daha çok sahip çıkılmasının önemine işaret etti.