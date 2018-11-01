Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Gençler ve Spordan Sorumlu Danışmanı Nurullah Mahmutoğlu’nu, Afganistan Takhar Belediye Başkanı Azizurullah Maksudi’yi ve beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Afganistan arasında çok köklü bir geçmişe sahip iyi ilişkilerin bulunduğunu aktaran Çakacak, Afgan heyetini Eskişehir’de görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Vali Çakacak, heyete Eskişehir’in sanayisi, eğitim durumu, kültürel zenginliği ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

Eskişehir’de eğitim gören Afgan öğrencilerin mutlu bir şekilde hayatlarını devam ettirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Gençler ve Spordan Sorumlu Danışmanı Mahmutoğlu da Vali Çakacak’a ziyareti kabulden dolayı teşekkür etti.

- KOSGEB Başkanı Uzkurt, Eskişehir Valisi ile görüştü



Eskişehir Vali Özdemir Çakacak, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’u ve KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz’ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakacak, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’u Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Vali Çakacak’a teşekkürlerini ileten KOSGEB Başkanı Uzkurt, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.



