Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) - Odunpazarı Belediyesi, ev işlerini görmekte güçlük çeken 65 yaş ve üzerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) birimi, gündelik ihtiyaçları için yardıma ihtiyaç duyan 65 yaş ve üzerindekilere hizmet vermeye devam ediyor.

SOBE ekipleri son olarak 84 yaşındaki Fadime Çekiç’e yardım eli uzatttı.

Çekiç’i ziyaret eden SOBE ekibi kişisel bakımından ev temizliğine uzanan tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bizim bu günlere gelmemizde sonsuz destekleri olan çınarlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Onların yaşadıkları sorunların çözümü bizim birincil önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

- Ahmet Ataç esnaf temsilcileriyle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı meslek odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meslek odası temsilcileriyle bir araya gelen Ataç, yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Programda yaptığı konuşmada, esnafın kent için taşıdığı öneme dikkati çeken Ataç, "Esnaf birlikleriyle belediyelerin ve merkezi hükümetin tabi yakın ilişkileri olmalıdır. Bu toplantının yararlı olması en büyük dileğimdir. Tepebaşı Belediyesi olarak esnafımız ile her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduk, bundan sonra da bu böyle olacak." ifadelerini kulandı.

Düzenlenen programa CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ile meslek odası başkan ve yöneticileri katıldı.