Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) kapsamında aldığı resim ve seramik eğitimi sonrası çocuklara resim sevgisini aşılayan küratör Sema Şirvan, çocuk ressamların yapıtlarından oluşan 9'uncu sergisini açtı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kent Müzeler Kompleksi Sergi Salonu'ndaki "Sanat Şehrinde Büyümek" resim sergisinin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen gerçekleştirdi.

8-14 yaşlarındaki 10 çocuk ressamın resimlerinin yer aldığı sergi 28 Mayıs'a kadar açık kalacak.

- Başkan Kurt'a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, satranç şampiyonu Ecrin Öncel ile bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 yıllık hayatına 34 madalya ve 8 kupa sığdıran satranç şampiyonu Ecrin Öncel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Şampiyonluk madalyasını Başkan Kurt’a getiren Öncel, santranca verdiği destek için belediye başkanına teşekkür etti.