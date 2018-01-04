Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, kent ekonomisine yılda 600 milyon lira gelir sağlayacak, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin yüzde 65'inin tamamlandığını bildirdi.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, ETO tarafından kente kazandırılan fuar ve kongre merkezi inşaatının sürdüğünü belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fuar kongre merkezi inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Projenin en kısa sürede tamamlanabilmesi için kötü hava koşullarına rağmen 200 kişilik ekip tarafından yoğun mesai harcanıyor. Proje kapsamında fuar blokları ve kongre merkezinin dış cepheleri tamamlandı, yapılarının içinin tamamlanması için de çalışmalar devam ediyor. Fuar kongre merkezi ile aynı arsada yükselen ETO'nun yeni hizmet binasının inşaatı da sürüyor. Kent ekonomisine 600 milyon lira gelir sağlayacak olan merkez ve yeni hizmet binasını tamamlamak için çalışmalar süratle devam ediyor."

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin yalnızca ETO’nun değil tüm Eskişehir’in istikbal projesi olduğunu kaydeden Güler, proje sayesinde Eskişehir’in kongre ve fuar turizminde önemli bir adım atacağını vurguladı.

-Eskişehir-Ankara karayolunda temizlik çalışmaları

Eskişehir Ankara karayolunun kenarında, yeni yılın ilk haftası yapılan temizlik çalışmalarında yolun 15 kilometrelik kısmında 90 çuval çöp toplandığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yaptığı yazılı açıklamada, "Eskişehir'imizin hak etmediği bir olay. Transit geçen araçlar çöplerini fidanlarımızın dibine atıp gidiyorlar. Ekiplerimiz temizlemeye yetişemiyorlar. Genelde pet şişe, poşet atılmış. Arada cam şişelerde gördük. Biliyorsunuz cam şişeler mercek görevi görerek yangın da çıkarabilir. Karayolları, Çevre Müdürlüğü ve Jandarma ile de görüşerek bu kirliliği önlemek için çareler araştıracağız. Topladığımız çöpleri geri dönüşüme vereceğiz. Gördüğümüz manzara bizi çok üzdü. Vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz." dedi.

Temel, Orman Bölge Müdürlüğünün son 3 yılda Eskişehir ilinde 77 kilometre yol ağaçlandırması yaptığını kaydetti.